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Эксклюзив Эха 09:01, 16 апреля 2018

США сегодня объявят о новых санкциях против России

Меры коснутся компаний, которые связаны с производством химоружия в Сирии. Об этом заявила американский постпред при ООН Ники Хейли.

Санкции США снижают уровень жизни россиян, а контрсанкции, которыми наша страна отвечает Америке, не способны его повысить. Такое мнение «Эху Москвы» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин. Америка руководствуется понятной, неторопливой проактивной стратегией, добавил Дмитрий Орешкин.

Комментарии

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novyrusich 16 апреля 2018 | 09:05

Как говорится: целку сломали - пошла по рукам.
Трудно было решиться в первый раз. А теперь порог преодолен.

ajsenev 16 апреля 2018 | 09:08

novyrusich: Ударят опять по всяким дерипаскам, а ответные меры ударят по простым людям. Извращенная логика российской власти.

anji70 16 апреля 2018 | 09:13

ajsenev: Логика как у преступников, когда нужно всех членов банды замазать кровью.

vezdehod 16 апреля 2018 | 09:22

Чем Россия ответит на эти санкции давно известно - лесными пожарами и затопленным Воронежем, Мусорные полигоны на окраинах Москвы.

andre_klimov 16 апреля 2018 | 09:33

ajsenev:
Не лукавьте. 76% "простых людей" поддержали эту власть, а 90% - не собираются на неё влиять. Так что - поделом. Всё - полностью полюбовно между властью и народом, который она имеет.

mikhail_spb_ 16 апреля 2018 | 09:06


В ответ на санкции усилится сплочение народонаселения вокруг любимого нацдилера, Единой партии и "эффективных менеджеров"!

platonnekafrin 16 апреля 2018 | 09:20

mikhail_spb_: По утру президент обнаружил в своей постели Захарову, Михалкова и трех мужиков, по их же заверениям, трех первых слесарей с УралВагонЗавода. Но то была не оргия, а сильное народное сплочение.

zollendorf 16 апреля 2018 | 09:36

platonnekafrin: А что там делала Захарова?

platonnekafrin 16 апреля 2018 | 09:45

zollendorf: Защищала президентскую честь, рискуя, разумеется, своей.

max3446 16 апреля 2018 | 09:09

Освещая российские военные учения на Балтике, шведские СМИ прибегли к дезинформации и поспособствовали распространению в Швеции страха, пишет Blekinge Läns Tidning.

Отмечается, что ряд средств массовой информации в стране «сбились с курса», освещая ракетные стрельбы России. Например, можно было увидеть статьи с заголовками «Здесь Россия готовится к большой войне на Балтике». При этом крайней точкой, пишет издание, стал опрос общественного мнения одного телеканала о том, как шведам живется во время российских маневров.


Помимо этого, СМИ распространяли ложную информацию о том, что Россия проводила военные учения якобы в 15 километрах от шведского побережья. Однако это означало бы, что стрельбы проводились на территории Швеции, границы которой простираются на 22 километра от ее берегов.

При этом, отмечает издание, учения сами по себе были регулярными и сравнительно небольшими, что не дает повода для истерии.

Россия с четвертого по шестое апреля проводила учебные стрельбы в южной части Балтийского моря. В связи с военными учениями власти Швеции предупредили гражданское морское движение о возможной опасности для судоходства в определенных зонах Балтики.

ярчайший пример западных фейковых сми

ostapbey 16 апреля 2018 | 09:29

max3446: , слышь юрыст..США сегодня объявят о новых санкциях против России и по твоему поводу даже??

sg81g 16 апреля 2018 | 09:22

Пистят, мрази. Никакого химического оружия в Сирии не производится..Все что раньше имелось - было уничтожено, что подтвердила ОЗХО. Значит янкели свиом ослоебам подбрасывают и громче всех визжат "Держи вора", лживые подонки..

ostapbey 16 апреля 2018 | 09:31

sg81g: а тебе то какое дело?? Ты терпила, и будешь сидеть.
И не только за Сирию даже)))

andre_klimov 16 апреля 2018 | 09:38

sg81g:
Ай, нехорошо, Сергей, так откровенно врать. ОЗХО как раз не подтверждало уничтожение хим.оружия в Сирии, а только ссылалась на то, что Россия выступаент в качестве "гаранта" его уничтожения. А недавно опубликованные сведения от фрнацузских служб как раз утверждают полностью обратное - как минимум 3 точки производста были утаены. Вопрос"осведомлённости" России
- предмет отдельного расследования. Собственно, ОЗХО, как раз, сняла ссебя тогда ответственность и переложила её на Россию. Вот эта мина и сработала.

dorin1987 16 апреля 2018 | 09:47

andre_klimov: /нехорошо, Сергей, так откровенно врать. / - Иначе ему и смысла сюда заходить нет - только врать, врать, врать.

plank1957 16 апреля 2018 | 09:25

Пора вносить в списки всех депутатов и сенаторов.

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