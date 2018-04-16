США сегодня объявят о новых санкциях против России

Меры коснутся компаний, которые связаны с производством химоружия в Сирии. Об этом заявила американский постпред при ООН Ники Хейли.

Санкции США снижают уровень жизни россиян, а контрсанкции, которыми наша страна отвечает Америке, не способны его повысить. Такое мнение «Эху Москвы» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин. Америка руководствуется понятной, неторопливой проактивной стратегией, добавил Дмитрий Орешкин.