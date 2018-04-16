Акции РУСАЛа на Гонконгской бирже ускорили падение – почти до 23 процентов

Это самая низкая стоимость бумаг в истории компании, которая начала размещать свои акции в Гонконге в 2010 году. Они снижаются, начиная с 6 апреля. когда США ввели санкции против РУСАЛа, а также других российских физических и юридических лиц. Сейчас биржа реагирует на сообщения о возможности введения ожиданием новых американских санкций в отношении России. На сей раз они будут связаны с ситуацией в Сирии.