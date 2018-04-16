Акции РУСАЛа на Гонконгской бирже ускорили падение – почти до 23 процентов
Это самая низкая стоимость бумаг в истории компании, которая начала размещать свои акции в Гонконге в 2010 году. Они снижаются, начиная с 6 апреля. когда США ввели санкции против РУСАЛа, а также других российских физических и юридических лиц. Сейчас биржа реагирует на сообщения о возможности введения ожиданием новых американских санкций в отношении России. На сей раз они будут связаны с ситуацией в Сирии.
Комментарии19
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tvitov66 16 апреля 2018 | 09:02
нашей могучей сверхдержаве эти временные неприятности не почем, ибо средний доход членов обеих палат парламента, сотрудников Кремля и федеральных министров вырос от 25 до 128 процентов #такпобедим
ramzevs 16 апреля 2018 | 09:03
Это все только на пользу России
luger_max_otto 16 апреля 2018 | 09:15
Ага, настойку боярышника пить и корой зажевывать.
snamor 16 апреля 2018 | 09:16
ramzevs: Если Россия выкупит эти акции, то естественно будет на пользу. И другие события можно использовать на пользу или во вред. Вообще любые.
ura_123 16 апреля 2018 | 09:22
snamor: Зачем России выкупать акции Дерипаски???
chnch 16 апреля 2018 | 09:38
ura_123: А затем, чтоб у Дерепаски были деньги на рыбку, а у России неликвид и долги по зарплатам.
raffal 16 апреля 2018 | 09:54
snamor: И другие события можно использовать на пользу или во вред. Вообще любые.
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Как в старом анекдоте:
- а больной перед смертью потел?
- да
- о, это очень хорошо!
mikhail_spb_ 16 апреля 2018 | 09:04
Санкции помогают россиянам жить всё лучше и лучше.
И с уверенностью смотреть в будущее.
tvitov66 16 апреля 2018 | 09:06
mikhail_spb_: хотел Олег Владимирович рыбку съесть, да косточкою подавился
zor 16 апреля 2018 | 10:07
tvitov66: ura_123: ramzevs: Хотел и Рыбку сЪесть и на ...й сесть.
А получилось только на ....й
kara 16 апреля 2018 | 09:09
так пусть РУСАЛ дефолт объявит по Форс-Мажеруи всехделов, и все инвесторы и кредиторы пойдут лесом.
ura_123 16 апреля 2018 | 09:24
kara: Попробуй для начала писать без ошибок. Хотя бы потому что на этом языке говорит Путин!
denobenen 16 апреля 2018 | 09:09
Ничего россияне с подачи Кремля всё компенсируют Дерипаске.
yakutt86 16 апреля 2018 | 09:26
Новый терминал аэропорта Симферополя начал свою работу, это позволит более эффективно осуществлять пассажирское сообщение с Крымским полуостровом.
plank1957 16 апреля 2018 | 09:27
Путин решил разорить Дерипаску за лояльность.
pravdatut 16 апреля 2018 | 09:28
Такой успех, народ доволен. Главное, что царь грозится "врагам".
stas_russkiy 16 апреля 2018 | 09:31
Думаете американцы - враги? Всё равно, лучше озёрных никто хуже для России не сделает:
"Акции "ВСМПО-АВИСМА" - крупнейшего в России производителя титана - обвалились на торгах в пятницу на новостях о контрсанкциях против США, предложенных депутатами Госдумы...
...Речь идет о том, чтобы запретить поставки в США титана..."
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/akcii-krupneyshego-proizvoditelya-titana-v-rossii-rukhnuli-posle-predlozhennykh-dumoy-sankciy-1021356468
boda 16 апреля 2018 | 09:36
Окурок не даст пропасть пропасть друзьям из Озерного, из бюджета компенсируют все, да и население не против как-бы.
batment 16 апреля 2018 | 09:39
Напишите реквизиты для перечисления денег - за детский садик сегодня не заплачу, перечислю дерипаскам, а то слезы на глаза наворачивает...