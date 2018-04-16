Участники церемонии вручения театральной премии «Золотая маска» выступили в защиту фигурантов дела «Седьмой студии»
Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом, получил премию за постановку оперы «Чаадский». «Гоголь-центр» также получил премию. Об этом объявил доктор искусствоведения Алексей Бартошевич. Получивший «Золотую маску» «За лучшую режиссуру» в категории «Драма» Юрий Бутусов, призвал освободить Алексея Малобродского, арестованного по делу «Седьмой студии». «В том, что он находится до сих пор в СИЗО, есть особая изощрённость», — подчеркнул он в своём выступлении.
Комментарии5
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cuzmich35 16 апреля 2018 | 09:04
А какое это имеет отношение к воровству государственных денег?????
Мухи отдельно,котлеты отдельно!
Украл-получи наказание!
Или мы-либералы, не собираемся бороться с коррупцией?
kara 16 апреля 2018 | 09:07
Эху, наверное,заплатили за публикацию этой новости или это очень важно для Эха.
ну а почему тогда через каждые пол часа?!
а других новостей нет? может завод какой запустили, или что то интересное построили?
vladimirgornitsky 16 апреля 2018 | 09:08
Для того, чтобы хотя бы таким способом выступить против власти, которая расправляется с неугодными руками "правоохранителей" или просто погромщиков и убийц, нужно иметь мужество. Те, кто выступает против власти, рискуют карьерой, свободой, здоровьем, а то и жизнью. И эти люди вызывают у меня огромное уважение.
Но, к сожалению, те, кто в этот жестокий век восславляют свободу и призывают милость к падшим (тем более - требуют свободу невиновным) восе не угодны народу...
Так что бандитская власть может особо не беспокоиться.
Сегодня же в новостях было сказано, что 90% россиян протестовать не собираются. Пока в магазинах есть хлеб, курево и водка...
cuzmich35 16 апреля 2018 | 09:13
vladimirgornitsky: 90% россиян протестовать не собираются
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Протестовать ,чтобы пришли бывшие (гусинские,альбац,чубайс,авен,ходорковский...........) и устроили очередной беспредел ,унижение народа,отсутствие работы и зарплат,развал государства и бойню на его обломках!
ugas 16 апреля 2018 | 09:19
vladimirgornitsky: И боярышник им хорошо пойдет от всех болезней. Молодежь жалко - уехать могут не все, а в "блестящем будущем" от Путина у них никаких перспектив нет.