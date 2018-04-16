На юго-востоке и востоке Москвы минувшей ночью зарегистрировано превышение уровня сероводорода
В некоторых районах в 4,5 раза. Запах гари и дыма появился ещё накануне вечером. Кстати, похожая ситуация наблюдалась и на северо-востоке.
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В некоторых районах в 4,5 раза. Запах гари и дыма появился ещё накануне вечером. Кстати, похожая ситуация наблюдалась и на северо-востоке.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
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gregor 16 апреля 2018 | 08:48
На юго-востоке и востоке Москвы минувшей ночью зарегистрировано превышение уровня сероводорода
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Запах менталитета .