Ситуация вокруг Сирии и «дело Сергея Скрипаля» станут главными темами на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Оно состоится сегодня в Люксембурге. В минувшую субботу ЕС выразил поддержку действиям США, Великобритании и Франции, которые нанесли удар по химическим объектам в Сирии. Ранее в ЕС говорили, что готовы рассмотреть новые санации против властей этой страны из-за применения химоружия.