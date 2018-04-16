Дональд Трамп уже собрал почти 30 миллионов долларов на своё переизбрание президентом в 2020 году
Об этом сообщили представители его фонда, который получил название «Сделаем Америку снова великой!». Трамп подал документы в Федеральную Избирательную комиссию в день вступления в должность президента. До него так ещё никто не делал.
Комментарии2
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slesar_ev 16 апреля 2018 | 08:35
Трамп - "Just hit 50% in the Rasmussen Poll, much higher than President Obama at same point. With all of the phony stories and Fake News, it’s hard to believe! Thank you America, we are doing Great Things."
"Просто ударил 50% в опросе Расмуссена, намного выше, чем президент Обама в тот же момент. Со всеми фальшивыми историями и Fake News трудно поверить! Спасибо Америке, мы делаем Великие Вещи."
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ХИЩНИКИ подло, по традиции фашистов, в 4 утра запустили 105 ракет-топоров по истерзанной Сирии для поднятия рейтинга Трамп-па-пушки, президента микрона и рептилоида Терезы Змей.
slesar_ev 16 апреля 2018 | 08:38
"США вообще, единственная страна, применявшая ВСЕ ВИДЫ ОМП. Биологическое против индейцев, ядерное против японцев, химическое против вьетнамцев.
Империя зла и англосаксонского лицемерия."