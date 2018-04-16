Почти 90 процентов россиян не хотят участвовать ни в каких протестных акциях
Это показал опрос Левада-центра. 75 процентов респондентов считают маловероятными протесты в связи с падением уровня жизни или в защиту своих прав. Лишь 12 процентов россиян считают возможными протестные акции с политическими требованиями. По словам социологов, это связано с тем, что у значительной части населения высокий уровень доверия власти.
Комментарии20
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naivnyk 16 апреля 2018 | 08:35
Быдло ! Одним словом! Работают, детей растят , и не хотят сволочи бузить. Тупой народ!
skripali_ze_zomby 16 апреля 2018 | 08:49
Остальные 10% - толстожопые йэховские либерасты и им сочуствующие хотят, но никуда не пойдут.
sim202_ 16 апреля 2018 | 08:36
Дебилизация ширнармасс, в основном, закончена..?
luger_max_otto 16 апреля 2018 | 08:40
Запугивание, а не дебилизация.
rus 16 апреля 2018 | 08:45
sim202_: ...Дебилизация ширнармасс, в основном, закончена..
:-)) По-Вам очень даже похоже.
vezdehod 16 апреля 2018 | 08:45
Если холопов устраивает холопская жизнь, то пусть тогда не ропщут на то. что ин имеют во все щели.
glotov 16 апреля 2018 | 08:46
sim202_: Это из-за развития информационных технологий . Сейчас перед любым митингом можно ознакомиться с его содержанием, и посмотреть, с какими людьми придется стоять в одном ряду. С демшизой, естественно, мало кто захочет встать в одном ряду. Вот и не рвется народ на митинги.
tour 16 апреля 2018 | 08:49
sim202_: -/Дебилизация ширнармасс, в основном, закончена..?/
Царь стал добрее, бояре ещё наглее, а народ как был дураком, так им и остался…
Занимаясь политической мастурбацией, Путин «орально» удовлетворяет многомиллионную армию своих поклонников, причем многие получают такое наслаждение, что готовы ради продолжения этого сериала жрать пальмовое масло вместо сыра и мясных мух вместо колбасы, лишь бы продолжалось удовлетворение их политических фантазий.
platonnekafrin 16 апреля 2018 | 08:39
Ага, так они и признались! Они даже за Путина голосовать ходили, чтоб было потом алиби, когда с черенком от лопаты у Кремля поймают.
romantik56 16 апреля 2018 | 08:40
С какой целью эти вбросы — понятно давно... Они будут постоянно.
plidurok Андрей Филимонов 16 апреля 2018 | 08:41
А почему не спросили, сколько бы вышло в поддержку власти?
fleyta6 16 апреля 2018 | 08:42
Товарищ фашист! Плотнее прикройте дверь, а то газ выходит!
pravdatut 16 апреля 2018 | 08:42
Главное: различными методами отравить мозги запуганного, отсепарированного населения. Те, кто мог думать и бороться лежат на просторах бывшего ссср.
rottor 16 апреля 2018 | 08:43
Когда прижмёт всерьёз, как волоколамских с помойкой, когда под угрозой окажется будущее детей - сами не заметят, как на улицы выйдут!
Русский долго запрягает, да быстро едет.
Русский бунт стремителен и беспощаден. Проходили не раз.
vaka257 16 апреля 2018 | 08:46
1. Надо прекращать верить выдуманным цифрам.
2. Протест всегда стихиен. Никто не знает, что послужит спусковым крючком...
skripali_ze_zomby 16 апреля 2018 | 08:51
vaka257: "Никто не знает, что послужит спусковым крючком.."-------- Бабка, "спусковой крючок" в твоей башке уже давно нажат. Деменция запущена.
chapter_2 16 апреля 2018 | 08:46
Своим присутствием в центре Москвы 7 мая граждане могут помешать инаугурации президента. Мне кажется, граждане должны проявить уважение...
kapitankolbaskin 16 апреля 2018 | 08:47
выписал блевада успокоительное для дяди вовы !!!
Запрет на лекарства из США,платон ,пожары ,казнокрадство и вонючие свалки...народ это все типа одобряет и поддерживает ???!!!
Ну глумитесь дальше...тока потом не скулите ,когда вас на фонарях начнут развешивать...!!
leonln1970 16 апреля 2018 | 08:48
Лишь 12 процентов россиян считают возможными протестные акции......процент свободных здравомыслящих граждан.
wuwer 16 апреля 2018 | 08:48
это россияне так маскируются...чтобы ближе подобраться к горлу власти.....главное, не спугнуть зверя