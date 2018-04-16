Почти 90 процентов россиян не хотят участвовать ни в каких протестных акциях

Это показал опрос Левада-центра. 75 процентов респондентов считают маловероятными протесты в связи с падением уровня жизни или в защиту своих прав. Лишь 12 процентов россиян считают возможными протестные акции с политическими требованиями. По словам социологов, это связано с тем, что у значительной части населения высокий уровень доверия власти.