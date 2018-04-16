Операторы связи и интернет-провайдеры сегодня начнут блокировку мессенджера «Телеграм»
Это связано с решением суда, который удовлетворил иск Роскомнадзора. О том, как обойти блокировку и эффективна ил она в принципе, «Эху Москвы» рассказал бывший директор особых направлений «Телеграма» Антон Розенберг. Напомним «Телеграм» отказывается передавать ФСБ ключи шифрования пользователей.
Комментарии2
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putin_itogy 16 апреля 2018 | 08:36
Обрастаем шерстью.
Быстро растёт, зараза...((
platonnekafrin 16 апреля 2018 | 08:44
Стоимость аренды жилья в крупный российских городах сегодня стремится к нулю - террористы массово съезжают, не хотят они больше снимать себе квартиры. Думаю, что в мелких деревнях и того хуже - там вообще никто жить не хочет.