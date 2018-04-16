Операторы связи и интернет-провайдеры сегодня начнут блокировку мессенджера «Телеграм»

Это связано с решением суда, который удовлетворил иск Роскомнадзора. О том, как обойти блокировку и эффективна ил она в принципе, «Эху Москвы» рассказал бывший директор особых направлений «Телеграма» Антон Розенберг. Напомним «Телеграм» отказывается передавать ФСБ ключи шифрования пользователей.