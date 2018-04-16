Участники церемонии вручения театральной премии «Золотая маска» выступили в защиту фигурантов дела «Седьмой студии»
Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом, получил премию за постановку оперы «Чаадский». Коллективу театра «Гоголь-центра» присудили спецпремию жюри «За создание пространства творческой свободы». Получивший «Золотую маску» «За лучшую режиссуру» в категории «Драма» Юрий Бутусов, призвал освободить Алексе Малобродского, арестованного по делу «Седьмой студии». «В том, что он находится до сих пор в СИЗО, есть особая изощрённость», — подчеркнул он в своём выступлении.
Комментарии6
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naivnyk 16 апреля 2018 | 08:33
Даже страшно представить что в этой постановке )))
rus 16 апреля 2018 | 08:34
Выступили в защиту воровства? Собственно, а почему нет? Разрешить определенной категории людей воровство, считать это забавой.
sergirusso 16 апреля 2018 | 08:43
rus: НЕ ДАВАЙ ДЕНЕГ! ДАЛ ДЕНЬГИ НА ПОСТАНОВКУ, ЗНАЧИТ ДАЛ! ЗАБУДЬ ЧТО БЫЛО!
vasya_von_smetankin 16 апреля 2018 | 08:41
Эти крававые лебералы от Госдепа совсем распоясались!
Нужно срочно увеличить штаты силовиков и поднять им зарплату.
Иначе Родину просто не спасти!
sergirusso 16 апреля 2018 | 08:46
Я ПОКУПАЮ БУЛКУ ХЛЕБА И ПОСТОЯННО РЫДАЮ! ЭТА БУЛКА МНЕ ОБОШЛАСЬ ДОРОЖЕ, ЧЕМ ПРОДАВЦУ, ОН ГАД, ОН ПРИБЫЛЬ С МЕНЯ ИЗВЛЕК! Правда и я получаю зарплпту чуть больше, чем стоит простое воспроизводство меня самого... ВСЕ РАВНО - ГАДЫ БУРЖУИ!
lion64___3 16 апреля 2018 | 08:46
ивг"эй имеет пг"аво укг"асть (согласно ельцинской конти-сукции). Если в особо крупных размерах, то заслуживает премии. А если ещё гомик+нарик, то как не отметить премией?
Возникает простой вопрос - почему бюджетные деньги оказались в руках ворья, гомиков, нариков?