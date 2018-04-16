Участники церемонии вручения театральной премии «Золотая маска» выступили в защиту фигурантов дела «Седьмой студии»

Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом, получил премию за постановку оперы «Чаадский». Коллективу театра «Гоголь-центра» присудили спецпремию жюри «За создание пространства творческой свободы». Получивший «Золотую маску» «За лучшую режиссуру» в категории «Драма» Юрий Бутусов, призвал освободить Алексе Малобродского, арестованного по делу «Седьмой студии». «В том, что он находится до сих пор в СИЗО, есть особая изощрённость», — подчеркнул он в своём выступлении.