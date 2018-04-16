Исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв уволил четырёх своих заместителей.
Об этом сообщила пресс-служба областной администрации. Ещё в начале апреля он говорил, что намерен работать с той командой, которая есть. «Это достойные люди. Если будет не хватать специалистов, то пригласим из других регионов», — говорил Цивилёв. Напомним, он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора после отставки Амана Тулеева.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ansh 16 апреля 2018 | 08:26
В путинской России цивилёвские рвут тулеевских. Обычное дело клептократии.