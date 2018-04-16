Средний доход членов обеих палат парламента, сотрудников Кремля и федеральных министров вырос от 25 до 128 процентов
Как отмечает РБК, рекордный средний доход – 144 миллиона рублей – показали правительственные чиновники. В думе и Совете Федерации нашлись обладатели больших автопарков. По этому показателю рекордсменом оказался сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев. У него 10 машин.
Комментарии13
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russkyi177 16 апреля 2018 | 08:20
Кому кризис,кому-мать родна.
gregor 16 апреля 2018 | 08:23
Средний доход членов обеих палат парламента, сотрудников Кремля и федеральных министров вырос от 25 до 128 процентов
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И это правильно и закономерно . Так всегда где неадекватные режимы с "великим " большинством .
Чем больше нищеты ,тем больше рейтинг у Солнцеподобного и у его друзей и родственников . Это как закон Ома . Чем меньше дорог , тем больше дурней и наоборот .Классик прав .
kaplan911 16 апреля 2018 | 08:32
gregor:
"Народ, зависящий от воли одного человека, не может сохраниться, да и не заслуживает этого".
Ричард Бринсли Шеридан (англ. Richard Brinsley Sheridan, 30 октября 1751 — 7 июля 1816) — британский поэт и общественный деятель, этнический ирландец.
Сказано это им ещё тогда.
gregor 16 апреля 2018 | 08:37
kaplan911:
Может сохранится как .... население на данной территории .
Потому ,как НАРОД звучит гордо , с чувством собственного достоинства и никогда бы не позволил кучке воров и жулья ,над собой издеваться . А население одобрямс ,на то оно и оно ,,население .
slavaibo 16 апреля 2018 | 08:26
Пора пенсионный возраст повышать! Маловато у них процентов!
ivan14 16 апреля 2018 | 08:37
slavaibo: пенсионный возрост поднимут с удовольствием , что бы додержать хлебные места своим детям .
kup1964 16 апреля 2018 | 08:28
Так кризис, вот и бедствуют...Всего то 144 в год, 12 в мес, 400 000 в день, 16,6 тыс в час, 277 в мин, 4,6 в сек.......
"Ольгинские" наверное пост за 11,84 пишут примерно 3 секунды - все сопаставимо
galina6837 16 апреля 2018 | 08:29
За стагнацию в стране они должны на Колыме гнить, а эти свиньи талоны на усиленное питание получают. Твари бессовестные.
Когда-нибудь история и народ их проклянут, и на места их захоронения будут ходить оправлять нужду.
kaplan911 16 апреля 2018 | 08:29
Какой нужно быть бездарностью, чтобы в богатейшей стране мира подавляющая часть населения страны жила в нищете, а холуйское окружение Путина купалось в роскоши?
u237 16 апреля 2018 | 08:40
kaplan911: достаточно быть Россией, тут так было всегда
demosua 16 апреля 2018 | 08:30
Не зря люди рвутся во власть... Отличный бизнес...
ivan14 16 апреля 2018 | 08:35
Поэтому талантливые предприниматели не хотят ввести прогрессивную шкалу налогообложения . Они платят налоги как воспитатель детского сада , но от нее хоть польза .
u237 16 апреля 2018 | 08:35
Россия страна бюрократического капитализма, всё для бюрократа, ради бюрократа и во имя бюрократа. А народу налоги, бесплатный валежник и патриотический угар. Народ живет плохо потому что кругом враги, тогда почему бюрократы живут только лучше и лучше