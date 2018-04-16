Средний доход членов обеих палат парламента, сотрудников Кремля и федеральных министров вырос от 25 до 128 процентов

Как отмечает РБК, рекордный средний доход – 144 миллиона рублей – показали правительственные чиновники. В думе и Совете Федерации нашлись обладатели больших автопарков. По этому показателю рекордсменом оказался сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев. У него 10 машин.