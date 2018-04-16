На бирже в Гонконге падают акции РУСАЛа, более чем на 20 процентов
Это связано с ожиданием новых американских санкций в отношении России. На сей раз они будут связаны с ситуацией в Сирии.
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Это связано с ожиданием новых американских санкций в отношении России. На сей раз они будут связаны с ситуацией в Сирии.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии20
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novyrusich 16 апреля 2018 | 08:20
Скоро их даром будут отдавать, да никто брать не будет, т.к. от них одни неприятности.
waytothesun 16 апреля 2018 | 08:22
novyrusich: скоро за них будут давать в морду
gordy 16 апреля 2018 | 08:34
Дальше - полная ликвидация?
tvitov66 16 апреля 2018 | 08:37
gordy: нашей сверхдержаве эти временные неприятности не почем, ибо средний доход членов обеих палат парламента, сотрудников Кремля и федеральных министров вырос от 25 до 128 процентов #такпобедим
vezdehod 16 апреля 2018 | 08:49
"Золотая Рыбка" подвела - придётся обращаться к "Уточке".
ostapbey 16 апреля 2018 | 08:24
Мал клоп но вонюч? Так как инакше с клопами бороться??
Однако при всех этих серьезных недостатках есть у этих средств и главное достоинство: доступность. И керосин, и технический спирт можно купить практически где угодно, а цена на них ниже стоимости даже самых дешевых инсектицидных препаратов.
А вот насколько эффективны керосин и денатурат в борьбе с клопами – ещё нужно разобраться…
ostapbey 16 апреля 2018 | 08:21
Осталось еще цену на керосин понизить для полного счастья русского народу.
И на газ тоже..
Даже..
tvitov66 16 апреля 2018 | 08:39
ostapbey: хотел Олег Владимирович рыбку съесть, да косточкою подавился
luger_max_otto 16 апреля 2018 | 08:22
Простая в общем идея- задерибанить Дерипаску и назначить олигархом по алюминию кого другого российскому руководству в голову не пришла: нескрепно своих дерибанить, хоть он под жаренье рыбки и нес пургу...
shmuel63 16 апреля 2018 | 08:36
luger_max_otto: Санкции наложены не только лично на Дерипаску, но и на компанию Русал. Ни переименование, ни смена ее собственника не поможет.
kaplan911 16 апреля 2018 | 08:24
Не беда.
Патриоты скинутся по 11-80......помогут Дерипаске.
ostapbey 16 апреля 2018 | 08:27
kaplan911: а как там Миллер свои акции "котирует"?
Следующий то он!!
С Сечиным даже!
alexisgross_042018 16 апреля 2018 | 08:42
ostapbey: Ты не внимателен ;)) ГАз нефть трогать не будут, но только до тех пор пока не найдут источник замещения. Да торгуются и Газпром и РОснефть в Нью-Йорке и Франкфурте, а там трейдеры с железными яйцами ;))
opiatnovyi63 16 апреля 2018 | 08:26
Попал Дерипаска под горячую руку Госдепа! Спасибо за это воровской власти РФ!
boltzmann_ 16 апреля 2018 | 08:32
opiatnovyi63: сам дерипаска не пропадет (заначка, наверно, у него есть), а вот что будет с десятками тысяч простых и не очень простых работяг, которые на его заводах вкалывают? Это гораздо интереснее.
alexisgross_042018 16 апреля 2018 | 08:38
boltzmann_: Вас так волнует наполнение животов жалких полмиллиона холопов ? А что насчет более 20 миллионов работающих дуриков, живуших за чертой бедности? Как быть с ними ?
slsde 16 апреля 2018 | 08:30
Дирипаська, вот скажи мне, энта Рынка того стоила?
crimea2015 16 апреля 2018 | 08:30
пое...блись, - так пое...блись! (С) Дерипаска
moncegorskyi 16 апреля 2018 | 08:43
Пару лет назад были ха-ха на первые санкции... искандеры санкций не боятся.. ответные санкции. Вместо сыра едим ядовитый сырный продукт и др. исчезло с прилавков много качественных товаров... Притихли, поняли что санкции искандеров не боятся и чешем репу. Затем пару месяцев ухахатывались над длинным санкционым списком американцев
против наших олигархов из так наз. список ФОРБС. А вот теперь дерипаски и вексельберги не просто чешут репы, а воют
уже белугой а ля "шеф фсе пропало". Многие, мол, нас это не касается, пусть дружки Путена и расхлебывают. Но когда пойдут повальные сокращения на алюминиевых предприятиях РУСАЛах, тогда уже затрещат чубы и у холопов. А паны как нибудь проживут перейдя из миллиардеров в миллионеры. Все-равно бабла им хватит и ихним деткам..
putn_pnh 16 апреля 2018 | 08:48
Пора за госдолг браться.