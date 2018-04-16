В подмосковной Электростали загорелись склады бывшего опытного завода
Сообщение о возгорании поступило около 4 утра. По данным на этот час, пожар удалось локализовать. О пострадавших не сообщается. В тушении были задействованы 14 единиц техники и более 50 человек.
Комментарии1
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vasya_von_smetankin 16 апреля 2018 | 08:21
Очередной заговор против Владимира Владимировича.
Как всегда, ждём извинений.