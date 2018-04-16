Операторы связи уже сегодня могут приступить к блокировке мессенджера Telegram в российском сегменте интернета
Адреса, предложенные Роскомнадзором для блокировки, добавят в выгрузку интернет-провайдеров.
IP-адреса, в которые преобразуются имена служб Telegram, попадут в специальный перечень операторов. Таганский суд в пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру на территории России. Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram неоднократно заявляли об объективной невозможности исполнить такие требования. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что «конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности». Пока же многотысячная аудитория социальной сети ищет пути обхода блокировок, устанавливая VPN или специальные настройки прокси. На своей странице «ВКонтакте» Дуров сообщил, что в Telegram будут использоваться встроенные методы обхода блокировок и рядовым пользователям особых манипуляций, для того чтобы оставаться в мессенджере не потребуется.
Павел Дуров посоветовал не удалять и не переустанавливать Telegram при возникновении проблем с соединением и скачивать обновления для приложения в AppStore или Google Play.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
bokarev_aleks 16 апреля 2018 | 08:12
Раньше нас называли страной советов,теперь мы вероятно стали страной запретов!
kara 16 апреля 2018 | 08:15
да и хрен с ним с этим Телеграммом, не понимаю истерики вокруг блокировки, даже ОБСЕ высказалось,кстати, а где был ОБСЕ когда РТ гнобили и журналистов госканалов? с чего вдруг вспомнили про свободу слова?
Я что ВК не пользовался, что Телеграммом,а зачем,когда есть Почта России?
alexis_l 16 апреля 2018 | 08:34
kara: Голубиная почта тоже хороша, азбука Морзе опять же, никаких ключей шифрования, знай себе стучи, да слушай.
kaplan911 16 апреля 2018 | 08:36
kara: \\ не понимаю истерики вокруг блокировки \\
Это не для средних умов, служивый.
kaplan911 16 апреля 2018 | 08:38
Что стоит за крупнейшей интернет-блокировкой в российской истории ?!
Ответ:
Государственный идиотизм.