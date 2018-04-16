Вручение «Золотой маски» прошло под знаком поддержки Кирилла Серебренникова и других фигурантов «театрального дела»
Вручение премии «Золотая маска» прошло под знаком поддержки режиссёра Кирилла Серебренникова и других фигурантов так называемого «театрального дела». Церемонию провели накануне на Новой сцене Большого театра. Режиссёра отметили премией за спектакль «Чаадский» в Геликон-опере.
Решение присудить премию Кириллу Серебренников в номинации «Лучший режиссёр в опере» присутствующие в зале встретили овацией, отмечает ТАСС. Режиссёр не смог лично получить награду, поскольку с прошлого лета он находится под домашним арестом. Премию забрал продюсер спектакля Чаадский Павел Каплевич. Он поблагодарил театральное сообщество за поддержку Кирилла и других фигурантов дела Седьмой студии. Театральная премия Золотая маска отражает то, что происходит в современном театре, сказала со сцены директор фестиваля Мария Ревякина. Цитата по «Интерфаксу»: «Нет сомнений, что они все, Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум, Юрий Итин, Алексей Малобродский – замечательные профессиональные деятели. Мы желаем им обрести возможность свободно работать». Премией Золотая маска отметили ещё ряд постановок, к которым имеет отношение Серебренников. А Актриса Алла Демидова стала лучшей за роль в драме «Ахматова. Поэма без героя», поставленной на сцене Гоголь-центра. Демидова и Серебренников режиссёры постановки. Всему коллективу Гоголь-центра присудили спецпремию жюри с формулировкой: «За создание пространства творческой свободы и смелые поиски языка театральной современности».
Фигурантов театрального дела обвиняют в хищении более 130ти миллионов рублей, выделенных министерством культуры на проект «Платформа». За исключением бывшего бухгалтера Седьмой студии Нины Масляевой никто вину не признал.
Комментарии5
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vvietham 16 апреля 2018 | 08:10
они бы и Гебельса наградили, лишь бы укусить руку дающего дотации на рос. куьтуру
patrik05 16 апреля 2018 | 08:14
Вручение «Золотой маски» прошло под знаком поддержки Кирилла Серебренникова и других фигурантов «театрального дела»...
Жульё на шее народа. Они все там ворюги, прямо бери и проводи децимацию.
kara 16 апреля 2018 | 08:11
а поддержка народу Сирии была выражена?
а осуждение военной агрессии против суверенного государства?
странные деятели, так почему они против хорошего за все плохое?
lion64___3 16 апреля 2018 | 08:16
вор в особо крупных размерах, при этом петух - вот сущность богемного "деятеля"
mihail 16 апреля 2018 | 08:33
Нашли в себе мужество хоть как-то выразить протест против властной мерзости и произвола - уже хорошо. А уж эти провластные прокладки, дежурные по апрелю, первыми выскочившими из подворотни мусорной свалки - вся эта ольгинская свора... двухкопеечные....