Вручение «Золотой маски» прошло под знаком поддержки Кирилла Серебренникова и других фигурантов «театрального дела»...

Вручение премии «Золотая маска» прошло под знаком поддержки режиссёра Кирилла Серебренникова и других фигурантов так называемого «театрального дела». Церемонию провели накануне на Новой сцене Большого театра. Режиссёра отметили премией за спектакль «Чаадский» в Геликон-опере.

Решение присудить премию Кириллу Серебренников в номинации «Лучший режиссёр в опере» присутствующие в зале встретили овацией, отмечает ТАСС. Режиссёр не смог лично получить награду, поскольку с прошлого лета он находится под домашним арестом. Премию забрал продюсер спектакля Чаадский Павел Каплевич. Он поблагодарил театральное сообщество за поддержку Кирилла и других фигурантов дела Седьмой студии. Театральная премия Золотая маска отражает то, что происходит в современном театре, сказала со сцены директор фестиваля Мария Ревякина. Цитата по «Интерфаксу»: «Нет сомнений, что они все, Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум, Юрий Итин, Алексей Малобродский – замечательные профессиональные деятели. Мы желаем им обрести возможность свободно работать». Премией Золотая маска отметили ещё ряд постановок, к которым имеет отношение Серебренников. А Актриса Алла Демидова стала лучшей за роль в драме «Ахматова. Поэма без героя», поставленной на сцене Гоголь-центра. Демидова и Серебренников режиссёры постановки. Всему коллективу Гоголь-центра присудили спецпремию жюри с формулировкой: «За создание пространства творческой свободы и смелые поиски языка театральной современности».

Фигурантов театрального дела обвиняют в хищении более 130ти миллионов рублей, выделенных министерством культуры на проект «Платформа». За исключением бывшего бухгалтера Седьмой студии Нины Масляевой никто вину не признал.