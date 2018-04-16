Власти Великобритании планируют дополнительные санкции против ряда российских бизнесменов

По сведениям The Sunday Times, ограничения, в частности, будут введены в отношении Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Романа Абрамовича. У всех троих имеются активы в Великобритании. Власти Великобритании обвиняют Россию в причастности к отравлению в Солсбери полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.