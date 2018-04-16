Власти Великобритании планируют дополнительные санкции против ряда российских бизнесменов
По сведениям The Sunday Times, ограничения, в частности, будут введены в отношении Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Романа Абрамовича. У всех троих имеются активы в Великобритании. Власти Великобритании обвиняют Россию в причастности к отравлению в Солсбери полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Комментарии5
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aleks50 Алексей Клубников 16 апреля 2018 | 07:58
Бедняга Вексельберг, чьи теперь яйца он станет дарить путину?
djuga 16 апреля 2018 | 08:02
aleks50: Бедняга Вексельберг
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А Абрамовича-то за что? Он уже давно в Лондоне, играется со своим "Челси", в политику вроде не лезет...
ionessi 16 апреля 2018 | 08:04
А Титов ведь давал лазейку, еще зимой, объявлял, что готовит список возвращенцев, за кого Путина попросит, чтоб значит, как блудного сына...
Ну, а кто не спрятался - теперь только себя по затылку...
a_111111 16 апреля 2018 | 08:04
Чукотка была лучше...
ostapbey 16 апреля 2018 | 08:33
Идет охота на волков..
На позорных..