Вашингтон сегодня, как ожидается, объявит о новых санкциях против России
Как заявила Си-би-эс постпред США при ООН Никки Хейли, в первую очередь ограничительные меры будет распространяться на российские компаний, связанные с президентом Сирии Башаром Асадом и с использованием химического оружия.
Комментарии17
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perestarok 16 апреля 2018 | 07:48
" Вашингтон сегодня, как ожидается, объявит о новых санкциях против России"
Уррраааааааа!!!!
tvitov66 16 апреля 2018 | 08:02
любые санкции идут только на пользу нашей могучей энергетической супердержаве! Чем больше тем лучше - больше санкций хороших и разных ... вот если бы еще не наши контрсанкции
perestarok 16 апреля 2018 | 08:06
tvitov66: " вот если бы еще не наши контрсанкции"
Развиваться нам позволяют именно наши контрсанкции. А вот созданные Ельциным и Гайдаром олигархи, вывезшие гораздо больше нашего ВВП за все эти годы, именно они тормозят развитие страны.
tvitov66 16 апреля 2018 | 08:12
perestarok: вы это про какое "Развитие"? С 1 августа 2014 года наша сверхдержава ввела запрет на ввоз в страну практически всех фруктов и овощей из Польши, включая яблоки, груши, вишню, черешню, персики - по какому адресу на наших бескрайних просторах заколосились фруктовые сады?
eternity88 16 апреля 2018 | 08:20
tvitov66: @по какому адресу на наших бескрайних просторах заколосились фруктовые сады?@
Армянское радио отвечает:
Телевизионный технический центр "Останкино", Академика Королёва, 12Б, Москва, 127427
perestarok 16 апреля 2018 | 08:21
tvitov66: " по какому адресу на наших бескрайних просторах заколосились фруктовые сады?"
Курская, Воронежская, Орловская, Белгородская области.
tvitov66 16 апреля 2018 | 08:26
perestarok: Хотабычь, врать не хорошо - согласно росстату (Федеральной службы государственной статистики) мы увеличили импорт плодоовощной продукции из Турции, Китая, Аргентины, Бразилии и даже Перу
slesar_ev 16 апреля 2018 | 08:21
tvitov66: всё это растёт теперь даже в Воронежской области.
tvitov66 16 апреля 2018 | 08:30
slesar_ev: лебеда и крапива раньше тоже росла и не только в Воронежской области.
Есть прога для смартфонов которая сканирует штрих коды и выдает производителя - рекомендую пройтись по ближайшим магазинам и найти отечественную плодоовощную продукцию
eternity88 16 апреля 2018 | 08:40
slesar_ev: Че ты лепишь, олух, пальмового творога переел не иначе.
Импорт фруктов по данным ФТС России в 2013 году составил 6,2 млн т.
В 2016 - 4,7 млн т
Россия сама в состоянии вырастить только 2.5 млн т. По потреблению фруктов/овощей от Европы в 2.5 раза отстаем и разрыв только увеличивается.
eternity88 16 апреля 2018 | 08:15
tvitov66: Ответим подлым проискам ставленников мирового Ымпирализьма повышением концентрации сероводорода над Москвой!
Нас не сломят и тыщи санкций!
Ты не бзди, Дерипаска, родной!
И запахнет ответом Трампу
СеровОдород над Москвой!
eternity88 16 апреля 2018 | 08:08
perestarok: точно. прекрасный повод снова по воронежу отбомбиться. только надо расчетливее действовать: "в ответ на санкции" можно ведь не только отечественную продовольственную сферу в говно погрузить окончательно - можно еще и по лекарствам ударить, и вообще залить дерьмом все, к чему у нас рука пиндоса посмела прикоснуться, а это же и оборудование и технологии добычи нефтедолларов, цифровая сфера, банковская, непокорные ынтырнеты эти хреновы наконец-то добить можно.. да это ж вся страна, братцы!
opiatnovyi63 16 апреля 2018 | 07:56
А ведь НашеВсё может покончить с собой!
perestarok 16 апреля 2018 | 08:08
opiatnovyi63: "А ведь НашеВсё может покончить с собой!"
Скорее с вами.
slesar_ev 16 апреля 2018 | 08:32
opiatnovyi63:
https://cont.ws/uploads/pic/2018/4/4221a339291fb43177a653db867e6443_i-558.gif
volkov_25 16 апреля 2018 | 08:16
Понедельник - санкционный день.
slesar_ev 16 апреля 2018 | 08:25
volkov_25:
вечером в пятницу 13-го обстрел ракетами, утром в понедельник - санкции за сбитиё этих ракет.