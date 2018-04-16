Осужденный в России украинец Станислав Клых объявил голодовку, добиваясь перевода в другую колонию

Об этом он написал в письме, которое отправил в редакцию «Новой газеты». Есть шанс, что заключенному не дадут отказаться от еды. Об этом «Эху Москвы» сказал журналист издания Павел Каныгин, на чье имя пришло письмо. Есть ощущение, что сторонам выгодна заморозка ситуации с обменом, чтобы иметь почву для взаимных упреков, добавил Каныгин.