Осужденный в России украинец Станислав Клых объявил голодовку, добиваясь перевода в другую колонию
Об этом он написал в письме, которое отправил в редакцию «Новой газеты». Есть шанс, что заключенному не дадут отказаться от еды. Об этом «Эху Москвы» сказал журналист издания Павел Каныгин, на чье имя пришло письмо. Есть ощущение, что сторонам выгодна заморозка ситуации с обменом, чтобы иметь почву для взаимных упреков, добавил Каныгин.
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skripali_ze_zomby 16 апреля 2018 | 07:17
Капризный какл хочет в Гуантанамо?