Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу защиты и прокуратуры на приговор врачу Елене Мисюриной

Её ранее осудили на два года. Приговор не устроил ни одну из сторон. Адвокаты гематолога просят суд отменить приговор и оправдать подзащитную. Столичная прокуратура тоже добивается отмены решения Черёмушкинского суда, но с другой целью: вернуть дело в надзорное ведомство. В январе Елена Мисюрина получила два года колонии общего режима. Следствие и затем суд решили: врач при проведении сложного анализа — она взяла образцы костного мозга и ткани у пациента — допустила нарушения и якобы повредила кровеносные сосуды. Мужчина из-за этого вскоре умер. Врач отрицает ошибку. Проведённая процедура самостоятельно не могла стать причиной смерти пациента, утверждают многие коллеги Мисюриной. Врачебное сообщество после приговора дружно поддержало осуждённую. В защиту Мисюриной выступил и детский врач Леонид Рошаль, назвавший «беспределом» приговор гематологу. На его пересмотре настаивает и департамент здравоохранения Москвы, который пообещал оказать Мисюриной всю возможную помощь. Озабоченность в связи с приговором врачу высказывал мэр Собянин. Ещё до вступления приговора в силу Мосгорсуд освободил врача из СИЗО.