Эмманюэль Макрон не считает, что был обязан согласовывать с парламентом операцию в Сирии

Выступая в эфире канала BFM, президент Франции заявил, что принимал решение в соответствии со своими конституционными полномочиями и как верховный главнокомандующий. Вместе с тем президент напомнил, что сегодня в парламенте Франции пройдут дебаты в связи с операцией в Сирии.