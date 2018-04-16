Эмманюэль Макрон не считает, что был обязан согласовывать с парламентом операцию в Сирии
Выступая в эфире канала BFM, президент Франции заявил, что принимал решение в соответствии со своими конституционными полномочиями и как верховный главнокомандующий. Вместе с тем президент напомнил, что сегодня в парламенте Франции пройдут дебаты в связи с операцией в Сирии.
Комментарии3
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slesar_ev 16 апреля 2018 | 07:09
Трамп - "Just hit 50% in the Rasmussen Poll, much higher than President Obama at same point. With all of the phony stories and Fake News, it’s hard to believe! Thank you America, we are doing Great Things."
"Просто ударил 50% в опросе Расмуссена, намного выше, чем президент Обама в тот же момент. Со всеми фальшивыми историями и Fake News трудно поверить! Спасибо Америке, мы делаем Великие Вещи."
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ХИЩНИКИ подло в 4 утра запустили 105 ракет-топоров по истерзанной Сирии для поднятия рейтинга Трамп-па-пушки, президента микрона и рептилоида Терезы Змей.
opiatnovyi63 16 апреля 2018 | 07:15
slesar_ev: Наш вождь постоянно днём и ночью издалека и с близкого расстояния утюжил Сирию во благо тамошнего диктатора Асада !
slesar_ev 16 апреля 2018 | 07:18
президенту микрону зачли даже условное участие в нападению на Сирию - российские средства контроля ПВО зафиксировали отсутствие пусков французских ракет.
микрон любит групповуху - можно сачкануть, крича я главный участник.