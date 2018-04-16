Глава британского правительства Тереза Мэй сегодня выступит с отчетом перед парламентом

Поводом станет недавнее участие армии Соединённого Королевства в бомбардировке Сирии. Премьер-министр, как ожидается, объяснит необходимость таких мер. Терезе Мэй предстоит доказать депутатам, что участие Великобритании в объединенной операции западной коалиции, направлено не только на защиту мирного населения в Сирии, но и обеспечивает национальную безопасность. Об этом ранее в интервью BBC сказал глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон. Он подчеркнул, что правительство хоть и вправе принимать эти решения, парламент обязывает кабинет министров за них отчитываться. Напомню, военная коалиция США, Великобритании и Франции минувшей ночью нанесла авиаудары по территории Сирии. Целями, по заявлению командования, стали объекты, предположительно связанные с сирийской программой создания химического оружия. это исследовательские центры. Два в столице республики Дамаске, один в городе Хомсе. Американское командование утверждает, что кроме лабораторий, бомбардировке подверглись склады химического оружия, а также важный командный пункт армии Башара Асада. Россия вслед за бомбардировкой вынесла на обсуждение Совбеза ООН резолюцию, предусматривающую немедленный отказ от использования силы в отношении Дамаска. Документ, впрочем, был отклонен.