Глава британского правительства Тереза Мэй сегодня выступит с отчетом перед парламентом
Поводом станет недавнее участие армии Соединённого Королевства в бомбардировке Сирии. Премьер-министр, как ожидается, объяснит необходимость таких мер. Терезе Мэй предстоит доказать депутатам, что участие Великобритании в объединенной операции западной коалиции, направлено не только на защиту мирного населения в Сирии, но и обеспечивает национальную безопасность. Об этом ранее в интервью BBC сказал глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон. Он подчеркнул, что правительство хоть и вправе принимать эти решения, парламент обязывает кабинет министров за них отчитываться. Напомню, военная коалиция США, Великобритании и Франции минувшей ночью нанесла авиаудары по территории Сирии. Целями, по заявлению командования, стали объекты, предположительно связанные с сирийской программой создания химического оружия. это исследовательские центры. Два в столице республики Дамаске, один в городе Хомсе. Американское командование утверждает, что кроме лабораторий, бомбардировке подверглись склады химического оружия, а также важный командный пункт армии Башара Асада. Россия вслед за бомбардировкой вынесла на обсуждение Совбеза ООН резолюцию, предусматривающую немедленный отказ от использования силы в отношении Дамаска. Документ, впрочем, был отклонен.
Комментарии2
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slesar_ev 16 апреля 2018 | 07:11
Трамп - "Just hit 50% in the Rasmussen Poll, much higher than President Obama at same point. With all of the phony stories and Fake News, it’s hard to believe! Thank you America, we are doing Great Things."
"Просто ударил 50% в опросе Расмуссена, намного выше, чем президент Обама в тот же момент. Со всеми фальшивыми историями и Fake News трудно поверить! Спасибо Америке, мы делаем Великие Вещи."
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ХИЩНИКИ подло, по традиции фашистов, в 4 утра запустили 105 ракет-топоров по истерзанной Сирии для поднятия рейтинга Трамп-па-пушки, президента микрона и рептилоида Терезы Змей.
ivan127_4 16 апреля 2018 | 07:19
Британия удалила информацию из своего микроблога о том, что в покушении на печально известных Скрипалей виновата Россия.
"С высокой степенью вероятности", - как было вначале
"Мы уверены", - затем.
Сейчас этой информации нет...