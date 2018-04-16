Вашингтон сегодня, как ожидается, объявит о новых санкциях против России
Постпред США при ООН Ники Хейли сообщила, что новые санкции будут введены в отношении российских компаний, которые поддерживают сирийское правительство и причастны к производству химоружия.
Таких компаний в России нет. Об этом «Эху Москвы» сказал первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Евгений Серебренников. Он добавил, что западные санкции вредят не только России, но и самим странам, которые их вводят.
Санкции США снижают уровень жизни россиян, а контрсанкции, которыми наша страна отвечает Америке, не способны его повысить. Такое мнение «Эху Москвы» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин. Америка руководствуется понятной, неторопливой проактивной стратегией, добавил Орешкин.
Комментарии2
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rottor 16 апреля 2018 | 07:11
А типо, уже 100% доказано, что это именно Ассад травил газом?
Кем доказано? "Белыми касками"?
А может кем посерьёзнее - журналом "Мурзилка" к примеру???
"Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать"(С)
kaplan911 16 апреля 2018 | 07:15
\\ новые санкции будут введены в отношении российских компаний, которые поддерживают сирийское правительство и причастны к производству химоружия. \\
Без России и Ирана Асад продержался бы не долго.
И не применял бы химоружие.