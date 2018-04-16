Вашингтон сегодня, как ожидается, объявит о новых санкциях против России

Постпред США при ООН Ники Хейли сообщила, что новые санкции будут введены в отношении российских компаний, которые поддерживают сирийское правительство и причастны к производству химоружия.

Таких компаний в России нет. Об этом «Эху Москвы» сказал первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Евгений Серебренников. Он добавил, что западные санкции вредят не только России, но и самим странам, которые их вводят.

Санкции США снижают уровень жизни россиян, а контрсанкции, которыми наша страна отвечает Америке, не способны его повысить. Такое мнение «Эху Москвы» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин. Америка руководствуется понятной, неторопливой проактивной стратегией, добавил Орешкин.