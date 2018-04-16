США и их союзники не готовят повторный удар по Сирии в ближайшее время

Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на российский военно-дипломатический источник, французская и британская авиация вернулась в места постоянной дислокации, а эсминцы США, отстрелявшие свой запас крылатых ракет, скорее всего, направятся в испанский пункт Рота. Издание также отмечает, что российские военные готовились к ракетному обстрелу Сирии на протяжении недели: часть времени ушла на закрытые переговоры относительно целей, часть — на координацию с сирийской армией.