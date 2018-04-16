США и их союзники не готовят повторный удар по Сирии в ближайшее время
Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на российский военно-дипломатический источник, французская и британская авиация вернулась в места постоянной дислокации, а эсминцы США, отстрелявшие свой запас крылатых ракет, скорее всего, направятся в испанский пункт Рота. Издание также отмечает, что российские военные готовились к ракетному обстрелу Сирии на протяжении недели: часть времени ушла на закрытые переговоры относительно целей, часть — на координацию с сирийской армией.
Комментарии4
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begly_ 16 апреля 2018 | 06:50
В смысле не готовят?, уже подготовили?
slesar_ev 16 апреля 2018 | 07:02
Трамп - "Just hit 50% in the Rasmussen Poll, much higher than President Obama at same point. With all of the phony stories and Fake News, it’s hard to believe! Thank you America, we are doing Great Things."
"Просто ударил 50% в опросе Расмуссена, намного выше, чем президент Обама в тот же момент. Со всеми фальшивыми историями и Fake News трудно поверить! Спасибо Америке, мы делаем Великие Вещи."
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запустили 105 ракет-топоров по истерзанной Сирии для поднятия рейтинга Трамп-па-пушки, президента микрона и рептилоида Терезы Змей.
sg81g 16 апреля 2018 | 07:03
Франки кросавчеги. Ко всем военным компаниям умудряются примазаться и, соотвественно, выйти из них победителям. Правда побежденные бывает удивляются что они франкам оказывается тоже проиграли.. Но тут все честно, аж 9 ракет запустили.. Правда их ракеты были сбиты все. Но разговоров Микрону со своей бабушкой в постеле теперь хватит надолго..
stoik33 16 апреля 2018 | 07:08
Усе, вояки. Обстрел окончен. Можно вылазить из своих щелей. Выпейте кофейку, восполните свой водно - солевой баланс в организме. Да штанишки просушите. Языком вы все ракеты сбили. Малацы.