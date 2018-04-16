Содержание сероводорода в воздухе на востоке Москвы превысило норму в 3 раза
Это зафиксировали автоматические станции мониторинга качества воздуха в Жулебино и Кожухово. Однократные превышения ПДК зафиксированы в Марьино. Станции «Мосэкомониторинга» отметили также превышения ПДК диоксида азота в нескольких точках Москвы.
Комментарии5
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piter_ug 16 апреля 2018 | 06:39
По делам и атмосфера.
Ад опасается, что бледновато выглядит на фоне отдельных частей Москвы.
begly_ 16 апреля 2018 | 06:41
Не смертельно. Когда к утру человек врежет ужином, а сам весь под одеялом, там концентрация в 10 раз может превышать допустимые нормы..
aleks_3310 16 апреля 2018 | 06:41
Какой сероводород? В какой части Москвы?
Важнее лицо сохранить в Сирии!
ivar1964 16 апреля 2018 | 06:52
На востоке Москвы? Жаль! Хорошо бы в Кремле.
bazilgu 16 апреля 2018 | 06:57
Москвичи и жители области. Голосовали за Собянина? Голосовали за Воробьева? Голосовали за Едро? Ну вот и получите. Кушайте на здоровье. Вы не имеете морального права возмущаться, голосуя за них, вы должны соображать, что именно так и будет. Вы именно этого и хотели- получите,-кушайте на здоровье. За свои поступки, за свой выбор надо отвечать.