Содержание сероводорода в воздухе на востоке Москвы превысило норму в 3 раза

Это зафиксировали автоматические станции мониторинга качества воздуха в Жулебино и Кожухово. Однократные превышения ПДК зафиксированы в Марьино. Станции «Мосэкомониторинга» отметили также превышения ПДК диоксида азота в нескольких точках Москвы.