Осужденный в России украинец Станислав Клых прислал в «Новую газету» письмо, в котором жалуется на условия содержания
А также на бездействие властей по ситуации с обменом пленными. Общественная наблюдательная комиссия окажет заключенному возможную помощь. Об этом «Эху Москвы» рассказала зампредседателя московской ОНК Ева Меркачева. Она отметила, что жалобы Станислава Клыха на отсутствие доступа к интернету останутся без ответа, поскольку такая возможность исключена законодательно.
Комментарии2
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estamp 16 апреля 2018 | 06:39
Судя по иньенсивности "переживаний" за Кныха, мы видим появление новой Нади?
Только с Надей как-то глупо получилось. И даже несколько смешно.
xoxlotvari 16 апреля 2018 | 06:40
Это письмо !?)
«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»