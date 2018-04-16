Осужденный в России украинец Станислав Клых прислал в «Новую газету» письмо, в котором жалуется на условия содержания

А также на бездействие властей по ситуации с обменом пленными. Общественная наблюдательная комиссия окажет заключенному возможную помощь. Об этом «Эху Москвы» рассказала зампредседателя московской ОНК Ева Меркачева. Она отметила, что жалобы Станислава Клыха на отсутствие доступа к интернету останутся без ответа, поскольку такая возможность исключена законодательно.