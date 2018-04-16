Совет Думы сегодня рассмотрит законопроект о контрсанкциях в отношении США и ряда западных стран
Предстоит утвердить дату первого чтения. Думский комитет по экономической политике рекомендовал провести его 8 мая. В связи с этим депутатов могут отозвать из отпуска, который у них начинается сегодня.
Комментарии4
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begly_ 16 апреля 2018 | 06:46
Таблетки, бухло, папиросы.., уже швырнули в американские рожи., осталось кинуть туалетную бумагу и памперсы.., туда же, за океан.
zztop1960 16 апреля 2018 | 06:59
Вместо кросовок , россиян, обяжут носить российские калоши
bazilgu 16 апреля 2018 | 07:03
"Совет думы рассмотрит..." Как это смешно звучит! Да кто же им позволит "рассматривать" такой вопрос?! Как сверху прикажут- так и "решат".
grigorcar 16 апреля 2018 | 07:08
"могут отозвать из отпуска, который у них начинается сегодня"
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растет число "жертв войны": Дерипаска, Вексельберг, теперь, вот, "лучшие люди города" покладут свое святое на алтарь.