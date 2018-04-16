Правозащитники осудили ожидаемую сегодня блокировку мессенджера Telegram в России
Как заявила исполнительный директор французской ассоциации «Интернет без границ» Джули Овоно, Telegram наказывают за отстаивание права на неприкосновенность частной жизни своих пользователей. В заявлении Human Rights Watch блокировку мессенджера назвали частью «полноценной атаки» на свободу выражения мнения в интернете. Ранее блокировку мессенджера раскритиковал и американский ПЕН-центр.
Комментарии8
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piter_ug 16 апреля 2018 | 06:45
Кто возьмёт верх - интеллект или табуретка?
liquidsky__ 16 апреля 2018 | 06:46
По блокировкам на украине они также высказывались?
begly_ 16 апреля 2018 | 07:02
liquidsky__:
Ты патриот двух стран?, зачем тебе Украина? А есть третье гражданство?
epynda 16 апреля 2018 | 06:46
Интересно, а чтобы "правозащитники" сказали, если бы их, при досмотре в аэропорту, в целях безопасности, попросили бы раздеться до гола, и провели бы тщательный досмотр не только голых тел, но и содержимое, внутри тел, да ещё с применением медицинской аппаратуры ???
kazlevich1949 16 апреля 2018 | 06:47
Петька ковыряется по работе на крыше штаба дивизии, Чапаев, проходя мимо, его спрашивает: "Петька, чего это ты там на крыше делаешь"? Петька в сердцах отмахнулся и сказал: "Да Василий Иванович, антенну натягиваю"... "Да уж, хорошее имя у Петькиной подруги" - подумал комдив, и пошёл дальше.
Из этой Телеграммы ФСБ похоже делает "заветную комнату Сталкера" Стругацких - всякие идиоты теперь смело там будут выкладывать свои самые затаённые мысли и желания... на радость заморских кураторов этого ФСБ.
Кремль переходит на "аську" - да уж, не далеко похоже и в Кремле ушли от Василия Ивановича: "Смотрят на "Петькину антенну" и, миль пардон, дрочат"... "Воображение? Его больше всего у онанистов" - Ежи Лец..
begly_ 16 апреля 2018 | 06:56
kazlevich1949:
У тебя выше пупочка, ну никак..
chapter_2 16 апреля 2018 | 06:51
Правозащитники осудили ожидаемую сегодня блокировку мессенджера Telegram в России. А что по этому поводу думают террористы? Почему они не осуждают? Да, потому что их этот запрет не касается.
vladimir1_57 16 апреля 2018 | 07:02
Да,... проблема для оппы, как теперь школьникам будут голову дурить?