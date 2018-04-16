Вашингтон сегодня, как ожидается, объявит о новых санкциях против России

Как заявила CBS постпред США при ООН Никки Хейли, в первую очередь ограничительные меры будет распространяться на российские компаний, связанные с президентом Сирии Башаром Асадом и с использованием химического оружия.

Между тем, Совет Госдумы рассмотрит законопроект об ответных мерах на расширение санкционного списка Соединенными Штатами. Документ внесен в нижнюю палату руководителями всех четырех фракций и председателем думы. Законопроект будут рассматривать на внеочередном заседание думского Совета с участием представителей всех фракций. Ранее проект федерального закона «О мерах воздействия на недружественные действия» был разослан в регионы для проработки. Видимо, его изучением региональные парламентарии активно занимались в субботу и воскресенье. Думский комитет по экономической политике предложил провести первое чтение на пленарном заседании 8 мая, то есть уже после инаугурации Путина. Сегодня будет назначена дата и депутаты разъедутся в двухнедельный отпуск. Согласно предложениям, суть которых в пятницу озвучил Вячеслав Володин, правительству могут быть предоставлены полномочия по ограничению на ввоз сельхозпродукции из США, по прекращению сотрудничества со Штатами в атомной отрасли, в авиастроении, по ограничению на закупки ряда лекарств и введении лимитов на допуск компьютерного софта. Кроме того, кабинету министров в перспективе могут предоставить возможность вносить в санкционный список любые товары, произведенные в США и вводить запрет на въезд граждан этой страны по списку, утвержденному в МИДе.