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06:18, 16 апреля 2018

Кончита Вурст объявила о своем положительном ВИЧ-статусе

Победительница «Евровидения-2014», под псевдонимом которой выступает австрийский певец Том Нойвирт сделала соответствующее заявление у себя в «Инстаграме». По ее словам, она делает это признание, так как ее бывший друг угрожает рассказать об этом общественности. Агент певца Рене Берто подтвердил австрийской прессе подлинность этой записи.

Комментарии

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rottor 16 апреля 2018 | 06:24

Жаль, что не в соляную статую превратился.

sg81g 16 апреля 2018 | 06:27

Многие певцы ртом, занимающиеся сексом жопом, этим кончают. Не так триумфально как Меркури уйдет, но тоже немало педиков слезы будут лить. Собственно начинают..

begly_ 16 апреля 2018 | 06:37

sg81g:

А разве бывают певцы жопом, занимающиеся сексом ртом?
А есть такие, что не ртом ни жопом - под фонограмму.

mozhem_povtorit 16 апреля 2018 | 06:31

Модный диагноз

koleg197 16 апреля 2018 | 06:34

наверное в политику собралось

kazlevich1949 16 апреля 2018 | 06:52

"Ну таки как Кончиту назовёшь" - сказал бы капитан Врунгель: если это ВУРСТ как то так написать по русски, то это ВИЧ похоже где-то таки так и получим... вначале было слово???

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