Режиссер Кирилл Серебренников удостоен театральной премии «Золотая маска»
Находящийся под домашним арестом худрук «Гоголь-центра», получил эту награду за постановку оперы «Чаадский» в «Геликон-опере». Директор «Золотой маски» Мария Ревякина открыла церемонию вручения премии словами в поддержку Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии».
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serg2010 16 апреля 2018 | 06:38
...хотя Серебренников вместе с Богомоловым несколько лет назад заявляли о неучастии в "Золотой маске". "Золотая маска" начала исправляться?