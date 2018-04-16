Режиссер Кирилл Серебренников удостоен театральной премии «Золотая маска»

Находящийся под домашним арестом худрук «Гоголь-центра», получил эту награду за постановку оперы «Чаадский» в «Геликон-опере». Директор «Золотой маски» Мария Ревякина открыла церемонию вручения премии словами в поддержку Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии».