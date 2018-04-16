Верховный суд Крыма начинает рассмотрение по существу дела Евгения Панова
Гражданин Украины обвиняется в подготовке диверсий на полуострове летом 2016 года. Процесс будет проходить в закрытом режиме. Сам Панов вину не признает. По данным ФСБ, Панов являлся сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины и одним из руководителей группы диверсантов. Задержанный по тому же делу Андрей Захтей свою вину признал и приговорен к шести с половиной годам лишения свободы.
Комментарии1
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archibald_dandy_esquire 16 апреля 2018 | 06:36
суд? когда уже известен приговор - это не суд, а "правилово".
в стране, управляемой бандитами, судов быть не может по определению.