Роскомнадзор сегодня, как ожидается, начнет блокировку мессенджера Telegram
Это следует из решения суда по иску ФСБ к ресурсу, который отказался предоставлять спецслужбе ключи дешифровки сообщений пользователей.
Это негативно скажется на репутации власти, но не приведет к желаемым результатам. Такое мнение около года назад в связи с запрещением социальной сети «ВКонтакте» в Украине высказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Теперь он утверждает, что блокировка Telegram не повлечет за собой никаких серьезных потрясений.
Рассмотрение иска Роскомнадзора против мессенджера продлилось всего 19 минут. Роскомнадзор требовал, чтобы руководство Telegram’а предоставило ключи шифрования. Необходимость этого в ведомстве объясняли борьбой с терроризмом. Создатель мессенджера Павел Дуров ранее запретил своим адвокатам участвовать в судебном заседании.
Комментарии5
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begly_ 16 апреля 2018 | 06:21
Умно и патриотично.
chapter_2 16 апреля 2018 | 06:29
begly_: "Конфиденциальность в сети не продается, а права человека не должны быть скомпрометированы из страха или жадности", Павел Дуров, основатель Telegram.
begly_ 16 апреля 2018 | 06:32
chapter_2:
Вы про права кого?, россиян?
Завидую вашему оптимизму и юмору!
begly_ 16 апреля 2018 | 06:25
Давлеными гусятами и топтаным сыром завалить этот вредный стране месенджер. Если не поможет, залить его кисло-молочной продукцией из Прибалтийских государств. Сверху присыпать польскими яблоками..
sergei_tn 16 апреля 2018 | 06:36
Пока там террористов отловишь. А тут раз и отключил, а себе в зачет успех в борьбе с терроризмом.