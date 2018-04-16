Роскомнадзор сегодня, как ожидается, начнет блокировку мессенджера Telegram

Это следует из решения суда по иску ФСБ к ресурсу, который отказался предоставлять спецслужбе ключи дешифровки сообщений пользователей.

Это негативно скажется на репутации власти, но не приведет к желаемым результатам. Такое мнение около года назад в связи с запрещением социальной сети «ВКонтакте» в Украине высказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Теперь он утверждает, что блокировка Telegram не повлечет за собой никаких серьезных потрясений.

Рассмотрение иска Роскомнадзора против мессенджера продлилось всего 19 минут. Роскомнадзор требовал, чтобы руководство Telegram’а предоставило ключи шифрования. Необходимость этого в ведомстве объясняли борьбой с терроризмом. Создатель мессенджера Павел Дуров ранее запретил своим адвокатам участвовать в судебном заседании.