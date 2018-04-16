Кончита Вурст объявила о своем положительном ВИЧ-статусе.

Победительница «Евровидения-2014», под псевдонимом которой выступает австрийский певец Том Нойвирт сделала соответствующее заявление у себя в «Инстаграме». По ее словам, она делает это признание, так как ее бывший друг угрожает рассказать об этом общественности. Агент певца Рене Берто подтвердил австрийской прессе подлинность этой записи.