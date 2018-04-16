Кончита Вурст объявила о своем положительном ВИЧ-статусе.
Победительница «Евровидения-2014», под псевдонимом которой выступает австрийский певец Том Нойвирт сделала соответствующее заявление у себя в «Инстаграме». По ее словам, она делает это признание, так как ее бывший друг угрожает рассказать об этом общественности. Агент певца Рене Берто подтвердил австрийской прессе подлинность этой записи.
Комментарии3
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antimrakobes 16 апреля 2018 | 05:21
Интересно, для ватников - это траур или праздник?..
prof57 16 апреля 2018 | 05:32
Таки наблудил(а) заслуженное.... А как здоровьице у церковных танцовщиц? Надо не токмо по курям, но и по толерантности нагонять...
che21 16 апреля 2018 | 05:36
Пригожинские тролли ликуют,в их спидоносном полку прибыло!