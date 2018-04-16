Суд в Москве сегодня решит вопрос с продлением домашнего ареста Нине Масляевой.

Бывший главбух «Седьмой студии» ранее признала вину в хищении бюджетных средств и ее дело выделенл в отдельное производство. Следствие просит продлить меру пресечения Масляевой до 24 мая. В среду, 18 апреля, суд рассмотрит ходатайства следствия о продлении меры пресечения Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Юрию Итину и Софье Апфельбаум. В настоящее время обвиняемые и адвокаты знакомятся с материалами расследования.