Мосгорсуд сегодня рассмотрит законность приговора Елене Мисюриной.
Врач-гематолог получила два года колонии по обвинению во врачебной ошибке. Приговор был обжалован и адвокатами и стороной обвинения и в законную силу не вступил.
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Врач-гематолог получила два года колонии по обвинению во врачебной ошибке. Приговор был обжалован и адвокатами и стороной обвинения и в законную силу не вступил.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
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