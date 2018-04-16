Совет Думы сегодня рассмотрит законопроект о контрсанкциях в отношении США и ряда западных стран.
Предстоит утвердить дату первого чтения. Думский комитет по экономической политике рекомендовал провести его 8 мая. В связи с этим депутатов могут отозвать из отпуска, который у них начинается сегодня.
Комментарии2
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opiatnovyi63 16 апреля 2018 | 05:26
Занавес ! Занавес! Занавес!
anemon 16 апреля 2018 | 05:42
Когда же закончится эта клоунада?