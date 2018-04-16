Американский Минфин сегодня объявит о новых санкциях в отношении России.
Об этом CBS News заявила постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, новые санкции затронут любые компании, которые связаны с поставками оборудования для режима президента Сирии Башара Асада и применением химического оружия властями этой страны.
Комментарии5
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opiatnovyi63 16 апреля 2018 | 05:15
Ну вот, опять санкции ! А когда нашего Гаранта возьмут за жабры?
astet 16 апреля 2018 | 05:39
opiatnovyi63: ну в этот-то раз
Путин точно доберётся до Воронежа!
che21 16 апреля 2018 | 05:19
Давайте янки,вдуйте этой беззубой рашке по самые гланды!
astet 16 апреля 2018 | 05:42
che21: да не рашке,
а путинским подельникам!
А вот уже вурдалак Путин
после принятия санкций
начнёт гнобить Россию-матушку.
xuato 16 апреля 2018 | 05:25
Щемление Православного рейха продолжается, и это гениально. РФ будет доведена до состояния страны четвертого мира, и ей будет не по зубам содержать высокотехнологичные военные дубинки. Развал на суверенные государства и выхождение их в стойло мировых законов общежития.