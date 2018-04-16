Сирийский вопрос будет обсуждаться на сессии Европарламента в Страсбурге.
Вопрос изначально был включен в повестку дня на вторник, но после ракетныхл ударов США, Великобритании и Франции по Сирии обсуждение было перенесено на сегодня.
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Вопрос изначально был включен в повестку дня на вторник, но после ракетныхл ударов США, Великобритании и Франции по Сирии обсуждение было перенесено на сегодня.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии2
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us101 16 апреля 2018 | 04:46
Думаю что на этом собрании надо свернуть в трубочку резолюцию по Сирии, которую Россия подписала в 2013м году, и меддленно ввинчивать ее сегодняшнему представителю России в ООН!
opiatnovyi63 16 апреля 2018 | 05:44
Сирия без поддержки России ничто, Асад без поддержки НашегоВсё никто!