Удар Британии по Сирии не может считаться гуманитарной интервенцией.
Так считают в — посольстве России в Лондоне. Как говорится в заявлении дипмиссии, атака была проведена «под ложным предлогом, на ложных основаниях и с ложным результатом». В российском посольстве также назвали позицию Великобритании по Сирии «лицемерной».
Комментарии4
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bratec_kot 16 апреля 2018 | 04:25
Я тоже считаю всех сирийцев обезьянами, а Путина нехорошей редиской.Только в мире ничего не поменяется. Мы просрали все уважение и теперь шаболда-Захарова наше все
kifamokich 16 апреля 2018 | 04:56
bratec_kot: "Я тоже считаю всех сирийцев обезьянами.."
Фашист?
opiatnovyi63 16 апреля 2018 | 04:30
Уж не России указывать Великобритании как ей действовать в отношении Палача Асада!
minerr 16 апреля 2018 | 05:08
opiatnovyi63: ИГИЛ с Ан-Нусрой тебя поддержали бы.