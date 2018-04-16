Станислав Клых, осужденный за участие в боевых действиях в Чечне, требует перевода в другую колонию.

Сейчас украинец содержится в Верхнеуральской колонии в Челябинской области В своем письме в «Новую газету» он пишет, что отказывается от завтраков и обедов, так как по его словам, здешнюю еду, в отличие от той, что была в грозненском СИЗО, есть невозможно. Клых добавил, что ничего не знает о том, что украинские власти делают для его обмена или освобождения. Клых также пишет, что не был активистом запрещенного в России «Правого сектора», а с 2004 по 2014 год входил в «Партию регионов». . В 2016 году Верховный суд Чечни приговорил Клыха к 20 двум годам колонии строгого