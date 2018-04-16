Правозащитники осудили ожидаемую сегодня блокировку мессенджера Telegram в России.
Как заявила исполнительный директор французской ассоциации «Интернет без границ» Джули Овоно, Telegram наказывают за отстаивание права на неприкосновенность частной жизни своих пользователей. В заявлении Human Rights Watch блокировку мессенджера назвали частью «полноценной атаки» на свободу выражения мнения в интернете. Ранее блокировку мессенджера раскритиковал и американский ПЕН-центр.
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