Верховный суд Крыма начинает рассмотрение по  существу дела Евгения Панова.

Гражданин Украины обвиняется в подготовке диверсий на полуострове летом 2016 года. Процесс будет проходить в закрытом режиме. Сам Панов вину не признает. По данным ФСБ, Панов являлся сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины и одним из руководителей группы диверсантов. Задержанный по тому же делу Андрей Захтей свою вину признал и приговорен к шести с половиной годам лишения свободы.