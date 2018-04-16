В Кремле переходят на мессенджер ICQ.

Как сообщил в своем Telegram-канале журналист «КП» Дмитрий Смирнов, использовать «аську» будут в чатах администрации президента и конференц-коллах пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Мессенджер ICQ заменит чиновникам Telegram, который, как ожидается, сегодня будет заблокирован по решению суда. 13 апреля Песков признался, что уже установил ICQ и тестирует его.