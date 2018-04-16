В Кремле переходят на мессенджер ICQ.
Как сообщил в своем Telegram-канале журналист «КП» Дмитрий Смирнов, использовать «аську» будут в чатах администрации президента и конференц-коллах пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Мессенджер ICQ заменит чиновникам Telegram, который, как ожидается, сегодня будет заблокирован по решению суда. 13 апреля Песков признался, что уже установил ICQ и тестирует его.
Комментарии8
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ebze 16 апреля 2018 | 03:16
О_о
Можно было сразу на азбуку морзе перейти. Дабы разом исключить все промежуточные издержки.
hruk Алексей Майоров 16 апреля 2018 | 03:28
Это глупость, аська это позавчерашний день, она вся, как авоська, дырявая. Если Кремль хочет, чтобы его слушал весь мир, пусть переходит на аську, а я бы ей даже ночной горшок не доверил бы.
woodpeker 16 апреля 2018 | 03:33
Голубятни пусть еще восстановят.
kolenval99 16 апреля 2018 | 03:35
Письков аську тестирует - тестер, блин кремлядский.
Вроде и первое Апреля давно проехали...
alger 16 апреля 2018 | 03:44
kolenval99: а в Кремле и думе теперь сплошное 1 Апреля, то есть День Дурака до 12, а после День Опричника
rtov 16 апреля 2018 | 03:39
Ее уже лет 15 никто не пользует. Занято будет переписку писькова с веником почитать.
devis2005 16 апреля 2018 | 03:43
Дебилы.
niknik 16 апреля 2018 | 04:01
Да пусть валятся они в свою помойную яму - они же всеми силами туда стремятся )))