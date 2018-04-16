Эмманюэль Макрон не считает, что был обязан согласовывать с парламентом операцию в Сирии.
Выступая в эфире канала Бэ-эф-эм, президент Франции заявил, что принимал решение в соответствии со своими конституционными полномочиями и как верховный главнокомандующий. Вместе с тем президент напомнил, что сегодня в парламенте Франции пройдут дебаты в связи с операцией в Сирии.
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needroid 16 апреля 2018 | 03:25
Абсолютная власть и управляемая демократия...