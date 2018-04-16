Тереза Мэй, как ожидается, обвинит Россию в намеренном блокировании расследования химатак в Сирии.

Как передает агентство РИА,в распоряжении которого имеется текст выступления премьера в британском парламенте, Мэй напомнит о российском вето наложенном в совбезе ООН на резолюцию о механизмах расследования применения в Сирии химоружия. В докладе Мэй будет содержаться тезис, согласно которому, Великобритания присоединилась к ударам США и Франции по Сирии, будучи уверенной в собственной правоте и руководствуясь национальными интересами.