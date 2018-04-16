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03:05, 16 апреля 2018

Тереза Мэй, как ожидается, обвинит Россию в намеренном блокировании расследования химатак в Сирии.

Как передает агентство РИА,в распоряжении которого имеется текст выступления премьера в британском парламенте, Мэй напомнит о  российском вето наложенном в совбезе ООН на резолюцию о механизмах расследования применения в Сирии химоружия. В докладе Мэй будет содержаться тезис, согласно которому, Великобритания присоединилась к ударам США и Франции по Сирии, будучи уверенной в собственной правоте и руководствуясь национальными интересами.

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mobile_actor 16 апреля 2018 | 04:12

Ради такой ерунды засветили агента в офисе премьер-министра Великобритании?

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