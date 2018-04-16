Дональд Трамп официально проинформировал Конгресс о ракетных ударах по Сирии.
Отвечая на критику ряда законодателей, президент США заявил, что отдал приказ нанести удары, действуя в рамках своих полномочий и в интересах нацбезопасности.
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Отвечая на критику ряда законодателей, президент США заявил, что отдал приказ нанести удары, действуя в рамках своих полномочий и в интересах нацбезопасности.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
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