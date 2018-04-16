Американский Минфин сегодня объявит о новых санкциях в отношении России.
Об этом CBS News заявила постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, новые санкции затронут любые компании, которые связаны с поставками оборудования для режима президента Сирии Башара Асада и применением химического оружия властями этой страны.
Комментарии2
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igorrrpadlowitchs 16 апреля 2018 | 03:57
Это ж сколько будет стоить рупь трухлявый?
rifles 16 апреля 2018 | 04:19
igorrrpadlowitchs: Вова бабло в зелени хранит-какое ему дело до рубля?