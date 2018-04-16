Кончита Вурст объявила о своем положительном ВИЧ-статусе.
Победительница «Евровидения-2014», под псевдонимом которой выступает австрийский певец Том Нойвирт сделала соответствующее заявление у себя в «Инстаграме». По ее словам, она делает это признание, так как ее бывший друг угрожает рассказать об этом общественности. Агент певца Рене Берто подтвердил австрийской прессе подлинность этой записи.
Комментарии3
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buzukin939 16 апреля 2018 | 02:23
Вот она, скромная прелесть педерастии! Но тем не менее я рад за это сучество, оно схлопотало еще одну минуту славы. Ей-богу, религиозные лохотронщики в этом вопросе правы - кара неминуема - оно само себе ее накаркало, понарекламировало и понатрахало!
ebze 16 апреля 2018 | 02:32
buzukin939: «Россия занимает третье место в мире по числу новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией после ЮАР и Нигерии»
тоже скромная прелесть педерастии?
tchizik 16 апреля 2018 | 02:29
Доигралась(ся)