Власти Великобритании планируют дополнительные санкции против ряда российских бизнесменов.
По сведениям The Sunday Times, ограничения, в частности, будут введены в отношении Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Романа Абрамовича. У всех троих имеются активы в Великобритании. Британский премьер Тереза Мэй подтвердила изданию, что ограничения использования «незаконных финансов» российских чиновников и предпринимателей на территории Соединенного королевства действительно обсуждаются. Власти Великобритании обвиняют Россию в причастности к отравлению в Солсбери полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Комментарии3
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zollendorf 16 апреля 2018 | 02:20
Когда яйца надежно зажаты в мясорубке, тявкать на того кто может в любой момент крутануть ручку - непозволительная роскошь.
stalin_vsegda_zhiv 16 апреля 2018 | 02:28
Неужели мы все же дождемся от Англии этой манны небесной - санкций в отношении наших олигархов? Верится с трудом. Скорее Солнце перестанет светить и реки потекут вспять, чем Англия решится тронуть этот жирный кусок ее доходов.
salut__521 16 апреля 2018 | 02:23
Активнее надо дербанить активы. Пущай активничают в своей бездорожной и сортирочно-дырочной.