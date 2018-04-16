США уже в сегодня введут новые санкции в отношении России.

Об этом CBS News сообщила постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, ограничения коснутся компаний, связанных с Башаром Асадом и использованием химоружия. Ранее «Ъ» писал, что американский посол в Москве Джон Хантсман направил в МИД России письмо с предупреждением о подготовке новых санкций из-за поддержки президента Сирии. Последний раз США вводили санкции против нашей страны 6 апреля. Они коснулись 24 российских бизнесменов и чиновников, а также нескольких компаний. В санкционный список попали, в частности, Олег Дерипаска и связанные с ним компании, Виктор Вексельберг, Андрей Костин, Алексей Миллер и другие.